Составьте тезисный план рассказа о событиях в Бологорской крепости перед штурмом (по материалам главы 6).
Литература
Составьте тезисный план рассказа о событиях в Бологорской крепости перед штурмом (по материалам главы 6).
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