У меня 4 апельсина, а у саши на два больше. Сколько апельсин у нас вместе?
Математика
У меня 4 апельсина, а у саши на два больше. Сколько апельсин у нас вместе?
Ответ(ы):
Гость:
У Саши 4+2=6. Вместе 4+6=10 апельсинов
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