В парке живут65 зверюшек:белки,ежи и мыши.белок18,ежей 6.сколько мышей живет в парке.

Математика
В парке живут65 зверюшек:белки,ежи и мыши.белок18,ежей 6.сколько мышей живет в парке.
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Ответ(ы):
Гость:
65-18-6=41 мышек живет в парке
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