В парке живут65 зверюшек:белки,ежи и мыши.белок18,ежей 6.сколько мышей живет в парке.

Математика

В парке живут65 зверюшек:белки,ежи и мыши.белок18,ежей 6.сколько мышей живет в парке.

Автор: Гость