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Сколько дней в 10000 неделях пожалуйста надо!!
Математика
Сколько дней в 10000 неделях пожалуйста надо!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
70.000 тысяч в 10.000 неделях
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