Написати твір на тему"Чи варто торгувати честю та гідністю заради висого титулу"с??ираючись на твір Мольєра"Міщанин-шляхтич"

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Що таке честь? Що вона значить у житті людини? Чи варто жертвувати нею задля своїх корисливих цілей? Честь — це гідність людини, що викликає загальну повагу й пошану а також власне почуття гордості. Без честі людина не зможе нічого досягти в житті, адже люди не сприйматимуть її серйозно. А торгувати честю й гідністю заради високого титулу — це безглуздя.