Помогите составить СИНКВЕЙН по повести ГОГОЛЯ - Страшная Месть

Литература
Помогите составить СИНКВЕЙН по повести ГОГОЛЯ - Страшная Месть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Повесть. 2)Историческая,мистическая. 3)Рассказывает,предвещает,предостерегает,торжествует. 4)"вдруг стало видимо далеко во все концы света" 5)Шедевр.
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