40 баллов. Помогите с английским. Если вы не напишите отает, а какой-то бред бан.
Английский язык
40 баллов. Помогите с английским. Если вы не напишите отает, а какой-то бред бан.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Transport-bus room-kitchen food-fish and ships software- drink-wine contanier-new york, china
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Потенциальная энергия сжатой пружины равна 10Дж. Если коэффициент жесткости данной пружины равен 250Н/м , то насколько сантиметров сжали пружину?
Русский язык
Выписать 6 предложений с наречиями из повести Дубровский. наречия подчеркнуть и р??зобрать по составу
Окружающий мир
Литература