40 баллов. Помогите с английским. Если вы не напишите отает, а какой-то бред бан.

Английский язык
40 баллов. Помогите с английским. Если вы не напишите отает, а какой-то бред бан.
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Автор: Гость
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Гость:
Transport-bus   room-kitchen   food-fish and ships    software-                              drink-wine  contanier-new york, china     
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