Конспект по акту второму мёртвые души

Гость: Гость:

Композиция поэмы Гоголя Мертвые души По замыслу Н. В. Гоголя темой поэмы должна была стать вся современная ему Россия. Конфликтом первого тома Мертвых душ писатель взял два типа противоречий, присущих русскому обществу первой половины XIX века между мнимой содержательностью и действительной ничтожностью господствующих слоев общества и между духовными силами народа и его закабалителями. Действительно, Мертвые души можно назвать энциклопедическим исследованием всех насущных проблем того времени состояния помещичьих хозяйств, морального облика помещичьего и чиновничьего дворянства, их взаимоотношений с народом, судеб народа и родины. Какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем писал Гоголь Жуковскому о своей поэме. Естественно, что такой многоплановый сюжет определил своеобразную композицию.Прежде всего построение поэмы отличается ясностью и четкостью все части связаны между собой сюжет но образующим героем Чичиковым, путешествующим с целью добыть миллион .Это энергичный делец, ищущий выгодных связей, вступающий в многочисленные знакомства, что позволяет писателю изобразить действительность во всех ее гранях, запечатлеть социально-экономические, семейно-бытовые, морально-правовые и культурно-нравственные отношения в крепостнической России.В первой главе,экспозиционной, вводной, автор дает общую характеристику провинциального губернского города и знакомит читателей с основными действующими лицами поэмы.Следующие пять глав посвящены изображению помещиков в их собственной семейно-бытовой жизни, в своих усадьбах.Гоголь мастерски отразил в композиции замкнутость помещиков, их оторванность от общественной жизни Коробочка даже слухом не слыхивала о Собакевиче и Манилове .