Операция обратная операция переставить цифры 49

Математика
Операция обратная операция переставить цифры 49
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Автор: Гость
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Гость:
Всмысле переставить цифры??
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