Пожалуйста помогите построить интервалы 1ч 2м 2б 3м 3б 4ч 5ч 6м 6б 7м 7б 8ч от ноты Ля. СРОЧНО !!!

Музыка
Пожалуйста помогите построить интервалы 1ч 2м 2б 3м 3б 4ч 5ч 6м 6б 7м 7б 8ч от ноты Ля. СРОЧНО !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ч1- ля ля. 2м-ля си бемоль 2б-ля си 3м-ля до 3б-ля до диез ч4- ля ре ч5-ля ми 6м-ля фа 6б-ля фа диез 7м-ля соль 7б-ля соль диез 8ч- ля ля
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