Пожалуйста помогите построить интервалы 1ч 2м 2б 3м 3б 4ч 5ч 6м 6б 7м 7б 8ч от ноты Ля. СРОЧНО !!!
Музыка
Пожалуйста помогите построить интервалы 1ч 2м 2б 3м 3б 4ч 5ч 6м 6б 7м 7б 8ч от ноты Ля. СРОЧНО !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ч1- ля ля. 2м-ля си бемоль 2б-ля си 3м-ля до 3б-ля до диез ч4- ля ре ч5-ля ми 6м-ля фа 6б-ля фа диез 7м-ля соль 7б-ля соль диез 8ч- ля ля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите, пожалуйста, найти средства выразительности. (1)На холсте был яркий прощальный день конца октября. (2)Белое солнце стояло низко, сквози...
Английский язык