Какие вещества поступают в клетку? Что предстовляет собой процесс клеточного ды??ания? Что называется обменом веществ? Почему клетке необходимо постоянное поступление веществ и кислорода из окружающей среды? Помогите нужно ...

Гость: Гость:

В клетку поступают различные вещества(твердые/жидкие) (допустим минеральные соли в растворе водички) при этом будет происходить процессы пиноцитоза(жидкие) и фагоцитоза(твердые). процесс дыхания у растений один: поглощение углекислого газа и выделение кислорода все это через устьицы. обмен вещ-в - это процесс замещения одних веществ на другие в клетке. клетка нуждается в этих веществах для своей жизнедеятельности,в противном случае она умрет.