Как по английски написать тумбочка с транскрипцией

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Как по английски написать тумбочка с транскрипцией
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-bedside table-тумбочка,прикроватная тумбочка,ночной столик, прикроватный столик. -side table-тумбочка,боковой столик,прикроватные тумбочки.
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