Первое число 90 Второе число составляет 60% первого а третье 75% разности первого и второго Найди сумму этих чисел ответ 171 но как?
Математика
Первое число 90 Второе число составляет 60% первого а третье 75% разности первого и второго Найди сумму этих чисел ответ 171 но как?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60% от 90 90×0.6=54 90-54=36 75% от 36 36 × 3/4= 27 90+54+27=171
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