Первое число 90 Второе число составляет 60% первого а третье 75% разности первого и второго Найди сумму этих чисел ответ 171 но как?

Математика

Первое число 90 Второе число составляет 60% первого а третье 75% разности первого и второго Найди сумму этих чисел ответ 171 но как?

Автор: Гость