Сделайте 380 пожалуйста

Гость: Гость:

55+36+34=125 кг фруктов продали бы 740-125=615 кг осталось бы 615:3=205 кг средняя 205+55=260 кг лимонов имеется в магазине 205+36=241 кг апельсинов имеется в магазине 205+34=239 кг мандаринов имеется в магазине проверка 260+241+239=740 кг всего