Сделайте 380 пожалуйста
Математика
Сделайте 380 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55+36+34=125 кг фруктов продали бы 740-125=615 кг осталось бы 615:3=205 кг средняя 205+55=260 кг лимонов имеется в магазине 205+36=241 кг апельсинов имеется в магазине 205+34=239 кг мандаринов имеется в магазине проверка 260+241+239=740 кг всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какого, с точки зрения Демокрита, цвета должны быть тела, мягкие и рыхлые, в которы?? атомы округлы и расположены один в отношении другого косо, со...
Математика
Українська мова
Складіть і запишіть речення зі словами здається, може, видно так, щоб в одному з ре??ень вони були вставними, а в іншому - членами речення
Математика