Овощная база снабжает 7 магазинов и 5. В магазин отправили по ответу на 130кг выплаты по одной тонны 260 кг сколько всего вообще отправили в магазин и платки

Математика

Овощная база снабжает 7 магазинов и 5. В магазин отправили по ответу на 130кг выплаты по одной тонны 260 кг сколько всего вообще отправили в магазин и платки

Автор: Гость