Овощная база снабжает 7 магазинов и 5. В магазин отправили по ответу на 130кг выплаты по одной тонны 260 кг сколько всего вообще отправили в магазин и платки
Математика
Овощная база снабжает 7 магазинов и 5. В магазин отправили по ответу на 130кг выплаты по одной тонны 260 кг сколько всего вообще отправили в магазин и платки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2130*7=14910 кг.-отправлено в 7 магазинов;2) 1260*5=6300 кг.-отправлено в 5 палаток;3) 14910+6300=21210 кг.=21 т.210 кг.-отправлено всего; Ответ: 21 тонн 210 килограммов овощей было отправлено всего.
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