Во дворе лесной школы играли мышата. Услышав звонок,12 мышат пошли на урок музыки,а на урок труда на 17 мышат больше. Сколько мышат играли на перемене.

Математика
Во дворе лесной школы играли мышата. Услышав звонок,12 мышат пошли на урок музыки,а на урок труда на 17 мышат больше. Сколько мышат играли на перемене.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 на урок музыки, 12+17 = 29 - на урок труда, 29+12 = 41. 41 мышонок
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