Как стать настоящими друзьями? Сочинение по обществознанию 6-ой класс
Обществознание
Как стать настоящими друзьями? Сочинение по обществознанию 6-ой класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы ответить на этот вопрос,прежде всего нужно понять,кто такой друг, зачем он нужен? Часто,у людей не складываются отношения только потому,что они имеют разные представления о дружбе. Я считаю, что дружба, это в первую очередь приятное общение и веселое времяпровождение. С другом ты можешь поговорить о чем угодно, высказать свое мнение, весело поспорить, прийти к общему мнению. но это описание больше похоже на описание приятеля. А для того, что бы стать Другом, следует еще и знать, что на этого человека ты можешь положиться. "друг в беде не бросит", и это действительно так. Человек, с которым тебе весело и который придет тебе на выручку,вот кто для меня настоящие друг. Ну а что бы найти себе друга, стать друзьями, нужно узнать человека, посмотреть будет он тебе приятелем, а позже и другом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Определите в следующих предложениях состояние и видо-временные формы глагола: 1. Lomonosov devoted his life to the development of Russian science...
Русский язык
Геометрия
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО НУЖНО! ДАЮ 70 БАЛОВ!!! 1) От каких физических параметров зависит значение показателя преломления стекла? 2) Чему бу...