Как стать настоящими друзьями? Сочинение по обществознанию 6-ой класс

Обществознание
Как стать настоящими друзьями? Сочинение по обществознанию 6-ой класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы ответить на этот вопрос,прежде всего нужно понять,кто такой друг, зачем он нужен? Часто,у людей не складываются отношения только потому,что они имеют разные представления о дружбе. Я считаю, что дружба, это в первую очередь приятное общение и веселое времяпровождение. С другом ты можешь поговорить о чем угодно, высказать свое мнение, весело поспорить, прийти к общему мнению. но это описание больше похоже на описание приятеля. А для того, что бы стать Другом, следует еще и знать, что на этого человека ты можешь положиться. "друг в беде не бросит", и это действительно так. Человек, с которым тебе весело и который придет тебе на выручку,вот кто для меня настоящие друг. Ну а что бы найти себе друга, стать друзьями, нужно узнать человека, посмотреть будет он тебе приятелем, а позже и другом.
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