Определите в следующих предложениях состояние и видо-временные формы глагола: 1. Lomonosov devoted his life to the development of Russian science. 2. The substance was examined under the microscope. 3. The results of our wor...

Английский язык

Определите в следующих предложениях состояние и видо-временные формы глагола: 1. Lomonosov devoted his life to the development of Russian science. 2. The substance was examined under the microscope. 3. The results of our work will be discussed at the conference. 4. This scientist does not work in the field of organic chemistry. 5. In three days they will carry out this interesting work.

Автор: Гость