Помогите!!! Вычислите сумму двоичных чисел:111 +1011 Ответ запишите в десятичной си??теме счисления?

Гость: Гость:

1011+111=10010 считаем в столбик как простой пример, только 1+1=10, а 1+0=0 получим 1+1=10 (0 пишем 1 помним) 1+1=10 +1 что помним = 11 (1 пишем 1 помним) и так далее.....