Помогите!!! Вычислите сумму двоичных чисел:111 +1011 Ответ запишите в десятичной си??теме счисления?
Математика
Помогите!!! Вычислите сумму двоичных чисел:111 +1011 Ответ запишите в десятичной си??теме счисления?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1011+111=10010 считаем в столбик как простой пример, только 1+1=10, а 1+0=0 получим 1+1=10 (0 пишем 1 помним) 1+1=10 +1 что помним = 11 (1 пишем 1 помним) и так далее.....
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