Помогите пожалуйста с 1 и 2
Геометрия
Помогите пожалуйста с 1 и 2
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Гость:
А сколько см или я не знаю
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