ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО НУЖНО! ДАЮ 70 БАЛОВ!!! 1) От каких физических параметров зависит значение показателя преломления стекла? 2) Чему будет равен угол преломления света, если он падает на поверхность воды под углом 0 г...

Физика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО НУЖНО! ДАЮ 70 БАЛОВ!!! 1) От каких физических параметров зависит значение показателя преломления стекла? 2) Чему будет равен угол преломления света, если он падает на поверхность воды под углом 0 градусов? 3) Луч света падает на поверхность алмаза, изменяется при этом скорость света? Каким образом?

Автор: Гость