ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО НУЖНО! ДАЮ 70 БАЛОВ!!! 1) От каких физических параметров зависит значение показателя преломления стекла? 2) Чему будет равен угол преломления света, если он падает на поверхность воды под углом 0 г...
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО НУЖНО! ДАЮ 70 БАЛОВ!!! 1) От каких физических параметров зависит значение показателя преломления стекла? 2) Чему будет равен угол преломления света, если он падает на поверхность воды под углом 0 градусов? 3) Луч света падает на поверхность алмаза, изменяется при этом скорость света? Каким образом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. - 2. Согласно закону преломления: где синус первого угла по условию равен 0° т.к. sin 0° = 0 → угол преломления будет равен нулю. 3. Скорость луча после прохождения алмаза будет меньше, на показатель преломления (алмаза).
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