Сочинение Осиновый лист

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Картина «Опавшие осенние листья» похожа на тёмно – пёстрый осенний ковёр. Он состоит из листьев, прикрывающих ещё зелёную траву, веточек, желудей. Листья прилетели сюда с разных деревьев. Больше всего осиновых разноцветных листочков, бурых, красных, желтоватых, коричневых, зеленоватых, оранжевых. Они все уже не такие яркие, как в сентябре. На земле также лежит немного коричневых дубовых листков и маленьких жёлтых берёзовых. Наверное, недавно прошли дожди, потому что осиновые листья влажно блестят, они успели уже почернеть от сырости, а на одном из дубовых листков есть небольшая лужица воды. Даже промокшая палка, покрытая зелёной плесенью, видна в углу картины. Мне кажется, что эту картину сделали в середине осени по дороге за грибами, на лесной полянке, окружённой деревьями. И не жёлуди на земле лежат, а маленькие грибки из - под листьев выглядывают.