Сочинение Осиновый лист
Русский язык
Сочинение Осиновый лист
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картина «Опавшие осенние листья» похожа на тёмно – пёстрый осенний ковёр. Он состоит из листьев, прикрывающих ещё зелёную траву, веточек, желудей. Листья прилетели сюда с разных деревьев. Больше всего осиновых разноцветных листочков, бурых, красных, желтоватых, коричневых, зеленоватых, оранжевых. Они все уже не такие яркие, как в сентябре. На земле также лежит немного коричневых дубовых листков и маленьких жёлтых берёзовых. Наверное, недавно прошли дожди, потому что осиновые листья влажно блестят, они успели уже почернеть от сырости, а на одном из дубовых листков есть небольшая лужица воды. Даже промокшая палка, покрытая зелёной плесенью, видна в углу картины. Мне кажется, что эту картину сделали в середине осени по дороге за грибами, на лесной полянке, окружённой деревьями. И не жёлуди на земле лежат, а маленькие грибки из - под листьев выглядывают.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО НУЖНО! ДАЮ 70 БАЛОВ!!! 1) От каких физических параметров зависит значение показателя преломления стекла? 2) Чему бу...
Математика
Однажды Черт предложил Бездельнику заработать. -Как только ты пройдешь через этот мост, - сказал он -так твои деньги удвоятся. Можешь переходить ...
Математика
Помогите!!! Вычислите сумму двоичных чисел:111 +1011 Ответ запишите в десятичной си??теме счисления?