Математика 4 класс Гейдман стр 43 номер 6 задачка Магазин прогресс получил учебники английского языка.После того как 856 книг продали ,в магазине осталось количество книг,равное дробь одна четвёртая часть проданных книг.Сколько...

Математика

Математика 4 класс Гейдман стр 43 номер 6 задачка Магазин прогресс получил учебники английского языка.После того как 856 книг продали ,в магазине осталось количество книг,равное дробь одна четвёртая часть проданных книг.Сколько всего учебников английского языка получил магазин прогресс

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