Математика 4 класс Гейдман стр 43 номер 6 задачка Магазин прогресс получил учебники английского языка.После того как 856 книг продали ,в магазине осталось количество книг,равное дробь одна четвёртая часть проданных книг.Сколько...
Математика
Математика 4 класс Гейдман стр 43 номер 6 задачка Магазин прогресс получил учебники английского языка.После того как 856 книг продали ,в магазине осталось количество книг,равное дробь одна четвёртая часть проданных книг.Сколько всего учебников английского языка получил магазин прогресс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было-? Продали-856 книг Осталось- книг 1) от 856=214(книг)-осталось 2)214+856=1070(книг)-всего было. Ответ: 1070 книг.
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