Нужно срочно группа из 12 человек рассаживается вокруг круглого стола произвольным образом, занимая все места. Какова вероятность, что Иван и Петр окажутся сидящими на противоположных местах.

Математика
Нужно срочно группа из 12 человек рассаживается вокруг круглого стола произвольным образом, занимая все места. Какова вероятность, что Иван и Петр окажутся сидящими на противоположных местах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще-то олимпиады, надо самому решать, но если тебе так надо.. То: И так, т.к. Иван и Петр = 2 человека то 1/12 * 1/11= 0,0072% что они сядут вместе
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