Як зміниться опір якщо збільшити довжину в 4 рази і в 5 раз збільшити площу попереч??ого перерізу
Физика
Як зміниться опір якщо збільшити довжину в 4 рази і в 5 раз збільшити площу попереч??ого перерізу
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Гость:
Опір зменшиться в 5 раз
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