Як зміниться опір якщо збільшити довжину в 4 рази і в 5 раз збільшити площу попереч??ого перерізу

Физика

Як зміниться опір якщо збільшити довжину в 4 рази і в 5 раз збільшити площу попереч??ого перерізу

Автор: Гость