Какого, с точки зрения Демокрита, цвета должны быть тела, мягкие и рыхлые, в которы?? атомы округлы и расположены один в отношении другого косо, соединены по двое, при этом такой порядом остается максимально одинаковым? 1- кра...
История
Какого, с точки зрения Демокрита, цвета должны быть тела, мягкие и рыхлые, в которы?? атомы округлы и расположены один в отношении другого косо, соединены по двое, при этом такой порядом остается максимально одинаковым? 1- красного 6- белого 2- золотистого 7- розового 3- лазоревого 8- коричневого 4- телесного 9- зеленого 5- серого 10- синего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это о белом цвете Книга "Древнегреческие атомисты", стр.100, есть в Гу гл-книгах
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