Какого, с точки зрения Демокрита, цвета должны быть тела, мягкие и рыхлые, в которы?? атомы округлы и расположены один в отношении другого косо, соединены по двое, при этом такой порядом остается максимально одинаковым? 1- кра...

История

Какого, с точки зрения Демокрита, цвета должны быть тела, мягкие и рыхлые, в которы?? атомы округлы и расположены один в отношении другого косо, соединены по двое, при этом такой порядом остается максимально одинаковым? 1- красного 6- белого 2- золотистого 7- розового 3- лазоревого 8- коричневого 4- телесного 9- зеленого 5- серого 10- синего

Автор: Гость