Как вычесть 2 по частям
Математика
Как вычесть 2 по частям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2=1+1 значит сначала нужно вычесть один а потом ещё один.
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