Приведите примеры об открытиях в искусстве, подтвержденных современной наукой, д??ю 30 б
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Приведите примеры об открытиях в искусстве, подтвержденных современной наукой, д??ю 30 б
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Гость:
Рисование, музыка - примеры открытий в исскустве.
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