Допоможіть будь ласка розв'язати йонне рівняння:
Химия
Допоможіть будь ласка розв'язати йонне рівняння:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuSO4+MCl2 NaCl+KSO4 Na(OH)2+KSO4 K(NO3)2+H2SO3 CaCO3+NCl Ba2SO4+K2NO3
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