Помогите пж срооочно!??!?
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Помогите пж срооочно!??!?
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Гость:
4)she is writing 2)I am reading 5)we are listening to music 3)you are drawing 6)they are eating вот и всё
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