У 100 г крові міститься в середньому 16,7 г гемоглобина визначте його кількість у ваш??й крові якщо відомо що вона становить 7,7% від загальної маси тіла

Биология
У 100 г крові міститься в середньому 16,7 г гемоглобина визначте його кількість у ваш??й крові якщо відомо що вона становить 7,7% від загальної маси тіла
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Свою массу тела в граммах*100/7,7 2)Полученное значение*16,7/100
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