У 100 г крові міститься в середньому 16,7 г гемоглобина визначте його кількість у ваш??й крові якщо відомо що вона становить 7,7% від загальної маси тіла

Биология

У 100 г крові міститься в середньому 16,7 г гемоглобина визначте його кількість у ваш??й крові якщо відомо що вона становить 7,7% від загальної маси тіла

Автор: Гость