Два велосепидиста выехали одновременно на встречу к друг другу из поселков, расстояние между которыми 7 км, и встретились через 20 минут. Один велосепидист ехал со скоростью 200м/мин. определи скорость второго велосипедиста

Математика

Два велосепидиста выехали одновременно на встречу к друг другу из поселков, расстояние между которыми 7 км, и встретились через 20 минут. Один велосепидист ехал со скоростью 200м/мин. определи скорость второго велосипедиста

Автор: Гость