Два велосепидиста выехали одновременно на встречу к друг другу из поселков, расстояние между которыми 7 км, и встретились через 20 минут. Один велосепидист ехал со скоростью 200м/мин. определи скорость второго велосипедиста

Математика
Два велосепидиста выехали одновременно на встречу к друг другу из поселков, расстояние между которыми 7 км, и встретились через 20 минут. Один велосепидист ехал со скоростью 200м/мин. определи скорость второго велосипедиста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот велосипедист проехал 4км 200*20=400 7-4=3км это сколько всего проехал второй велосипедист 3000/20=150м-мин скорость второго
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