Человек, продавец фруктов, в год выборов ему исполнилось 18 лет, он получил возмож??ость участвовать в выборах. Что поменялось в его жизни? 1) социальная роль 2) социальный статус 3) политическая роль 4) политический стату...

Обществознание

Человек, продавец фруктов, в год выборов ему исполнилось 18 лет, он получил возмож??ость участвовать в выборах. Что поменялось в его жизни? 1) социальная роль 2) социальный статус 3) политическая роль 4) политический статус А 4. Верны ли следующие суждения о государстве? А. Государство обеспечивает целостность общества как системы. Б. Государство уравновешивает в обществе экономические, социальные, властные, культурные, религиозные и иные отношения. 1. Верно суждение А. 2. Верно суждение Б. 3. Оба суждения верны. 4. Оба суждения не верны.А 5. На выборах в Законодательное Собрание государства О. в парламент избирался тот кандидат, который набирал на выборах в первом туре более 50 % голосов. Выборы проходили по этой системе: 1) мажоритарная 2) пропорциональная 3) двухступенчатая 4) многоступенчатая

Автор: Гость