Выписать 6 предложений с наречиями из повести Дубровский. наречия подчеркнуть и р??зобрать по составу

Гость: Гость:

1. Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце. 2. Никто не знал, куда он девался. 3. Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет. 4. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника. 5. Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидать один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право. 6. Судии, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Прости, но придётся разбирать самому - на компе не могу.