Какая самая большая планета в солнечной системе.
Окружающий мир
Какая самая большая планета в солнечной системе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая большая планета солнечной системы - это Юпитер
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