Потенциальная энергия сжатой пружины равна 10Дж. Если коэффициент жесткости данной пружины равен 250Н/м , то насколько сантиметров сжали пружину?

Физика
Потенциальная энергия сжатой пружины равна 10Дж. Если коэффициент жесткости данной пружины равен 250Н/м , то насколько сантиметров сжали пружину?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Eп=10 Дж k=250Н/м x-? Решение: Формула потенциальной энергии пружины имеет:  Тогда растяжение равно: ≈0,3м=30 см Ответ 30 см
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