Какими словами ты дополнишь свой справочник

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Какими словами ты дополнишь свой справочник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пунт-Нижняя часть бутылки винаНарколепсия-Состояние, когда человек немедленно засыпает, как только транспорт приходит в движение. Текстроверт-Тот, кто в смс-ках смелее, чем в личном разговоре.

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