Какой была Ровена???.( только не пишите что умная добрая красивая и т.д()
Литература
Какой была Ровена???.( только не пишите что умная добрая красивая и т.д()
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ровена была прекрасно сложена и высока ростом. Цвет ее кожи отличался ослепительной белизной. Ясные голубые глаза, опушенные длинные ресницы, смотрели из-под тонких бровей каштанового цвета, придававших выразительность ее лбу. Она была знатной саксонкой. Она решительно противостояла браку без любви. Попав в плен, девушка, которая привыкла к общему поклонению, теряет свою волю, плачет. Только счастливый случай спасает ее, а затем судьба опять улыбается ей и она становится женой любимого рыцаря Айвенго.
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