Напиши 6 предложений 3 с подчинительными 3 с сочинительными союзами

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Сочинительные: Легкий ветерок то просыпался, то утихал. (И.Тургенев) Гроза прошла, и ветка белых роз в окно мне дышит ароматом.(А.Блок) Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовался твердый, льдистый слой наста. (А.Куприн) Подчинительные: Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим. (А.Чехов) Чтобы любить музыку, надо прежде всего ее слушать. (Д.Шостакович) Неодолимая, хотя тихая сила увлекла меня (И.Тургенев)