Напиши, что нужно для жизни растений. 1.__________ 2.__________ 3.__________ 4.__________

Окружающий мир
Напиши, что нужно для жизни растений. 1.__________ 2.__________ 3.__________ 4.__________
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода гаметофит спорофит мембрана
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