Напиши формулы оксидов,соответствующих гидроксидам,состав которых выражается формулами:NaOH,KOH,H3PO4,Fe(OH)2,H2SO3,H2SO4.Раздели из на две группы:а)основные;б)кислотные.Назови вещества.
Химия
Напиши формулы оксидов,соответствующих гидроксидам,состав которых выражается формулами:NaOH,KOH,H3PO4,Fe(OH)2,H2SO3,H2SO4.Раздели из на две группы:а)основные;б)кислотные.Назови вещества.
Ответ(ы):
Гость:
H2SO4, серная кислота. Отнимите 2 атома водорода и 1 атом кислорода – получите SO3 или оксид серы (VI). H2SO3, сернистая кислота. По аналогии с предыдущим примером получается SO2 или оксид серы (IV). H2CO3, угольная кислота. Образуется CO2 или оксид углерода (IV). H2SiO3, кремниевая кислота. Следовательно, получится SiO2 или оксид кремния. Ca(OH)2, гидроксид кальция. Вычтите молекулу воды и останется CaO или оксид кальция.
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