Напиши любой текст с шестью спряжениями 1 и 2 спряжения . Выпиши из текста шесть 1 спряжений и 2
Русский язык
Напиши любой текст с шестью спряжениями 1 и 2 спряжения . Выпиши из текста шесть 1 спряжений и 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды к Серёже приехал его друг Андрей.Вместе они рыбачили,купались в речке и играли.Сережа не хотел чтобы Андрей уезжал и спрятал его билет на поезд.А Андрею нужно было ехать в город учиться и он купил новый билет.А Сережа получил нагоняй от его мамы больше не хулиганил 1 спряжение-приехал,играли,хотел,уезжал,спрятал,ехать. 2 спряжение-рыбачили,купались,учиться,купил,получил,хулиганил.
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