Напиши множественное число этих существительных animal , elephant,hare, deer,goose, mouse,sheep,fish,man,woman,child.
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Напиши множественное число этих существительных animal , elephant,hare, deer,goose, mouse,sheep,fish,man,woman,child.
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Animals.elephants,hares,deers,gooses,mice,sheep,fish,men,women,children
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