правила у глаголов настоящего и будущего времени

Гость: Гость:

Глаголы в настоящем и будущем времени изменяются по лицам и числам (это называется спряжением).По своим личным окончаниям глаголы делятся на два типа: I спряжения: -у (-ю), -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут (-ют)