правила у глаголов настоящего и будущего времени

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правила у глаголов настоящего и будущего времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы в настоящем и будущем времени изменяются по лицам и числам (это называется спряжением).По своим личным окончаниям глаголы делятся на два типа: I спряжения: -у (-ю), -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут (-ют)

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