Напиши ответ Тому Честеру.закончи предложения. Dear Tom, I am from My birthday My favourite I can I like to Your pen friend,

Английский язык
Напиши ответ Тому Честеру.закончи предложения. Dear Tom, I am from My birthday My favourite I can I like to Your pen friend,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Like this one is a good idea to have to be honest with
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В вазе находятся 12 фруктов, две трети из них сливы. Сколько слив в вазе?
Ответить
География
Резкое ускорение темпов роста населения в 20в называется
Ответить
Биология
Каклой генотип родителей и детей если у голубоглазого отца и кареглазой матери 5 детей из них 2 ребенка голубоглазые
Ответить
Другие предметы
З-о-ок поставьте вместо дефиса буквы чтобы получилось слово
Ответить
Математика
15*(а-4)=42+8*(а-4) помогите решить
Ответить