Решение задачи, пожалуйста. Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Первый с??молёт был в воздухе 4 ч, второй 6 ч. Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго. Какое расстояние пролетел каждый самолёт?

Математика

Решение задачи, пожалуйста. Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Первый с??молёт был в воздухе 4 ч, второй 6 ч. Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго. Какое расстояние пролетел каждый самолёт?

Автор: Гость