Решение задачи, пожалуйста. Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Первый с??молёт был в воздухе 4 ч, второй 6 ч. Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго. Какое расстояние пролетел каждый самолёт?
Математика
Решение задачи, пожалуйста. Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Первый с??молёт был в воздухе 4 ч, второй 6 ч. Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго. Какое расстояние пролетел каждый самолёт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 1 ч самолет пролетел 1400:2=700км Отсюда 1 пролетел 700*4=2800км 2 700*6=4200км
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