Напиши сочинение-описание на тему "Моя любимая игрушка". Используй для описания имена прилагательные. Примерный план: 1) Как эта игрушка попала ко мне. 2) Какая она (описание). 3) Как и с кем я в нее играю. 4) Почему это самая ...

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Напиши сочинение-описание на тему "Моя любимая игрушка". Используй для описания имена прилагательные. Примерный план: 1) Как эта игрушка попала ко мне. 2) Какая она (описание). 3) Как и с кем я в нее играю. 4) Почему это самая любимая моя игрушка. Помогите пожалуйста!!! 4 класс, для мальчика.

Автор: Гость