Напиши сочинение-описание на тему "Моя любимая игрушка". Используй для описания имена прилагательные. Примерный план: 1) Как эта игрушка попала ко мне. 2) Какая она (описание). 3) Как и с кем я в нее играю. 4) Почему это самая ...
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Напиши сочинение-описание на тему "Моя любимая игрушка". Используй для описания имена прилагательные. Примерный план: 1) Как эта игрушка попала ко мне. 2) Какая она (описание). 3) Как и с кем я в нее играю. 4) Почему это самая любимая моя игрушка. Помогите пожалуйста!!! 4 класс, для мальчика.
Ответ(ы):
Гость:
Моя любимая игрушка это плэй стэйшен.Она попала ко мне на день рождения .мне нравится драться в игре.Я играю в неё со своими друзьями.Она очень интересная и помогает мне защитить себя.НО Я НЕ ДЕРУСЬ.
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