Напиши сочинение-описание на тему "Моя любимая игрушка". Используй для описания имена прилагательные. Примерный план: 1) Как эта игрушка попала ко мне. 2) Какая она (описание). 3) Как и с кем я в нее играю. 4) Почему это самая ...

Русский язык
Напиши сочинение-описание на тему "Моя любимая игрушка". Используй для описания имена прилагательные. Примерный план: 1) Как эта игрушка попала ко мне. 2) Какая она (описание). 3) Как и с кем я в нее играю. 4) Почему это самая любимая моя игрушка. Помогите пожалуйста!!! 4 класс, для мальчика.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Моя любимая игрушка это плэй стэйшен.Она попала ко мне на день рождения .мне нравится драться в игре.Я играю в неё со своими друзьями.Она очень интересная и помогает мне защитить себя.НО Я НЕ ДЕРУСЬ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите неравенство: 4а-11<а+13
Ответить
Русский язык
Составить словарный диктант на тему истории 20 слов
Ответить
Английский язык
Перепишите предложения указав время в котором стоит глагол-сказуемое. Переведите предложения 1)Where are you going? 2)Where does he go in th...
Ответить
Французский язык
Составьте пожалуйста предложение к слову горные лыжи. За ранее спасибо
Ответить
История
Помогите с 4 заданием, заранее спасибо!
Ответить