Составить словарный диктант на тему истории 20 слов

Русский язык
Составить словарный диктант на тему истории 20 слов
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Буржуазия,ярлык,гугеноты,император,капитализм,иконоборчество,левеллеры,дворяне,революция,уния,тори,реформация,манархия,мануфактура,декрет,гуманизм,абсолютизм,секуляризация,сословия,диггеры.
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