Разбить на морфемы слова: зёрнышко, загадка, повар, обед, побегут, осенний, умная, с??ежинка. Заранее спасибо:)

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Разбить на морфемы слова: зёрнышко, загадка, повар, обед, побегут, осенний, умная, с??ежинка. Заранее спасибо:)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зернышко: зерн-корень,ышк-суффикс,о-окончание. Загадка: загад-корень, к-суффикс, а-окончание. Повар: по-приставка, вар- корень. Обед: обед-корень. Побегут: по-приставка,бег-корень, ут-окончание. Осенний: осен-корень,н-суффикс, ий-окончание. Умная: ум-корень, н-суффикс, ая-окончание. Снежинка; снеж-корень,инк-суффикс,а-окончание. Вроде так !
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