В ряду из шести чесел сумма любых любых двух соседних чисел равна 20. последнее чис??о равно 12. Чему равна первое число?

Математика
В ряду из шести чесел сумма любых любых двух соседних чисел равна 20. последнее чис??о равно 12. Чему равна первое число?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первое число равно 8 потому что 20-12=8 И получится ряд из шести чисел: 8  12  8  12  8  12  
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