В ряду из шести чесел сумма любых любых двух соседних чисел равна 20. последнее чис??о равно 12. Чему равна первое число?

Математика

В ряду из шести чесел сумма любых любых двух соседних чисел равна 20. последнее чис??о равно 12. Чему равна первое число?

Автор: Гость