В ряду из шести чесел сумма любых любых двух соседних чисел равна 20. последнее чис??о равно 12. Чему равна первое число?
Математика
В ряду из шести чесел сумма любых любых двух соседних чисел равна 20. последнее чис??о равно 12. Чему равна первое число?
Ответ(ы):
Гость:
Первое число равно 8 потому что 20-12=8 И получится ряд из шести чисел: 8 12 8 12 8 12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спиши , ставя причастия и прилагательные , заключённые в скобки , в нужном падеже , ??исле и роде. 1)На (солнечный) опушке (расплывшийся гиган_ский...
Биология
Установите последовательность этапов прорастания семян паслёна чёрного 1)набух??ние семени 2)интенсивный рост зародышевого стебелька и почечки ...
История
В 17 веке мастера из села Палех прославились ...... А)стенными росписями В)иконами С)лаковыми шкатулками D)ювелирными изделиями
Русский язык
Математика